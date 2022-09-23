Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю CNN.

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використає ці фіктивні голосування для подальшої ескалації війни в Україні. Але ці голосування не мають легітимності й, звичайно, нічого не змінюють", - сказав Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб покласти край війні, які розв'язала в Україн Росія - це ще більше зміцнити українців на полі бою, "щоб вони могли на певному етапі сісти за стіл і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі".

"Я підтримую повідомлення Зеленського про те, що люди не повинні брати участь у цих "референдумах", - сказав Столтенберг.

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