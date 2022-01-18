РФ наказала евакуюватися дипломатам із двох консульств в Україні, - The New York Times

Про це пише The New York Times.



Дипломатам наказали підготуватися до виїзду з України. Упродовж 5 січня з країни виїхали 18 людей - переважно, дружини та діти дипломатів з Росії.



Посилаючись на СБУ, видання зазначає, що протягом найближчих днів Україну залишать 30 співробітників консульств РФ у Києві та Львові.



Офіційний представник США заявив, що американська сторона знала про підготовку евакуації.



"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня", - уточнили в повідомленні.



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