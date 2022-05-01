РФ намагається залучити Грузію, Вірменію та Азербайджан, щоб уникнути санкційних обмежень, – розвідка
Щоб зменшити вплив санкцій, Росія намагається залучити до власного виробництва країни ОДКБ, Грузію, Вірменію, Азербайджан та Казахстан
Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони.
"Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих", – йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що Москва веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом продукції цих країн та експортувати її до третіх країн. До того ж Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу в ІТ-сфері. Як зазначають в ГУР, з початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній.
"Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн - Вірменії та Росії", – розповідають розвідники.
Також додають, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони - АТ "Ульяновский механический завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва. До вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу "Бук" та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу "Тунгуска", а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим.
- Зауважимо, 29 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Казахстан пообіцяв не допомагати РФ обходити санкції.
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