Казахстан пообіцяв не допомагати РФ обходити санкції, - Кулеба
Казахстан обіцяє не допомагати Росії обходити санкції країн Заходу за повномасштабне вторгнення до України
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter.
"Поговорив з міністром закордонних справ Мухтаром Тлеуберді, аби підтвердити традиційно дружні відносини між Казахстаном і Україною. Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив, що Казахстан не забезпечує механізми ухилення від санкцій і не буде цього робити", - заявив Кулеба.
- Раніше Казахстан заявив, що не буде виступати інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.
- Журналісти-розслідувачі заявили, що казахстанський банк Altyn Bank, 50% власності якого належить китайському банку, допомагає росіянам обходити санкції та дистанційно відкривати картки Visa та Mastercard.
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