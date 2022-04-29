Казахстан пообіцяв не допомагати РФ обходити санкції, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Поговорив з міністром закордонних справ Мухтаром Тлеуберді, аби підтвердити традиційно дружні відносини між Казахстаном і Україною. Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив, що Казахстан не забезпечує механізми ухилення від санкцій і не буде цього робити", - заявив Кулеба.

Раніше Казахстан заявив, що не буде виступати інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.

Журналісти-розслідувачі заявили, що казахстанський банк Altyn Bank, 50% власності якого належить китайському банку, допомагає росіянам обходити санкції та дистанційно відкривати картки Visa та Mastercard.

Spoke with Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi to reaffirm the traditionally friendly relations between Kazakhstan and Ukraine. We also discussed cooperation within international organizations. He assured that Kazakhstan does not and will not provide sanctions evasion mechanisms. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022