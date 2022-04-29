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Казахстан пообіцяв не допомагати РФ обходити санкції, - Кулеба

29 квітня, 2022 п'ятниця
17:05
Новини Казахстан

Казахстан обіцяє не допомагати Росії обходити санкції країн Заходу за повномасштабне вторгнення до України

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Поговорив з міністром закордонних справ Мухтаром Тлеуберді, аби підтвердити традиційно дружні відносини між Казахстаном і Україною. Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив, що Казахстан не забезпечує механізми ухилення від санкцій і не буде цього робити", - заявив Кулеба.

  • Раніше Казахстан заявив, що не буде виступати інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.
  • Журналісти-розслідувачі заявили, що казахстанський банк Altyn Bank, 50% власності якого належить китайському банку, допомагає росіянам обходити санкції та дистанційно відкривати картки Visa та Mastercard.
 

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