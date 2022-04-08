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Казахстанський Altyn Bank допомагає росіянам оформляти картки Visa та Mastercard в обхід санкцій, - "Схеми"

8 квітня, 2022 п'ятниця
06:44
Економіка Visa MasterCard

Казахстанський банк Altyn Bank, 50% власності якого належить китайському банку, допомагає росіянам обходити санкції та дистанційно відкривати картки Visa та Mastercard

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на роззслідування "Схем".

За попередніми даними, казахстанський банк Altyn Bank (понад 50% власності якого належить китайському банку) пропонує громадянам Російської Федерації дистанційно оформлювати віртуальні картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard та замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою.

Як було відомо, попередньо у звʼязку із світовими санкціями через вторгнення Путіна в Україну громадянам РФ обмежили оплату оплати товарів та послуг за кордоном через ці платіжні системи.

У ході розслідування Радіо Свобода було встановлено, що Altyn Bank дійсно підтверджує можливість "моментального відкриття цифрової картки". Також за словами представників банку, "доступно випустити цифрову карту в пластику і замовити доставку кур’єром". 

Крім того, згодом Altyn Bank повідомив журналістам, що "нерезиденти Казахстану мають можливість дистанційно стати клієнтами банку". Для цього треба мати індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН) Республіки Казахстан, мобільний номер (допускається й іноземний) і документ, який посвідчує особу". Для реєстрації варто було просто завантажити їхній банку.

Таким самим чином через особистий кабінет, можна "ініціювати випуск нової картки". Також є опція отримати пластикову картку, замовивши кур’єрську доставку.

Офіційного коментаря від представників Altyn Bank ще не було отримано

  • Раніше Казахстан заявив, що не буде виступати інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.

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Казахстан
санкції проти Росії
війна з Росією
Visa
MasterСard
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