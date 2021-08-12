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РФ направила "гуманітарні конвої" в ОРДЛО: Україна висловила протест

12 серпня, 2021 четвер
20:00
війна з Росією МЗС

МЗС України висловило протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих гуманітарних конвоїв

Про це передає пресслужба МЗС.

"12 серпня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й т.зв. "гуманітарний конвой" у складі 7 вантажних автомобілів та супроводі 2 автомобілів МНС РФ", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - йдеться в повідомленні.

Через це МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

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Росія
МЗС
МЗС України
війна
гумконвої
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