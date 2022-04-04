РФ не може закріпитися під Харковом, частину військ відкидає ЗСУ, - очільник ОВА

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УП.



"Зараз наші Збройні сили тримають свої позиції, по деяких напрямках ми відсуваємо ворога від меж міста Харкова - це і Дергачівський, і Роганський напрямок. Разом з тим, ми чудово розуміємо, на що він здатен, його маневри, перегрупування. І, звичайно, що наші Збройні сили до цього всіляко готуються. Ситуація може змінюватися щогодини. Наразі ми розуміємо, що ворог до міста Харкова підступитися не зможе", - сказав він,



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Синєгубов додав, що найактивнішою точкою в області залишається окуповане місто Ізюм та його околиці. Там ворог намагається концентрувати велику кількість своєї техніки для того, щоб просуватися далі у Луганську і Донецьку області.

"Наші ЗСУ героїчно там ведуть бої. І ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки, живої сили", - сказав голова ОВА.