РФ не повідомила США про проведення ядерних навчань
Росія ще не повідомила США про навчання своїх ядерних сил, які очікуються найближчим часом
Про це заявив високопоставлений військовий представник США, передає Reuters.
Згідно з інформацією, Росія, ймовірно, за кілька днів проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил "Гром".
Представники США запевняють, що згідно з новим договором, Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет.
"Ні, ми не отримували жодних офіційних повідомлень", - сказав військовий.
- Президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати готовність застосування ядерної зброї за допомогою ядерного випробування на кордоні з Україною.
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