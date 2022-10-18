РФ не повідомила США про проведення ядерних навчань

Про це заявив високопоставлений військовий представник США, передає Reuters.

Згідно з інформацією, Росія, ймовірно, за кілька днів проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил "Гром".

Представники США запевняють, що згідно з новим договором, Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет.

"Ні, ми не отримували жодних офіційних повідомлень", - сказав військовий.

Президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати готовність застосування ядерної зброї за допомогою ядерного випробування на кордоні з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb