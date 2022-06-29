РФ "не завдавала жодного удару по ТЦ у Кременчуці": у РНБО спростували нову порцію російських фейків

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації про РНБО України

За версією ЦПД при РНБО України, станом на ранок 29 червня росіяни запустили три великих обмани

Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ РФ, з посиланням на французьке видання Le Point повідомили, що "Росія виявилася не самотньою, коли Захід спробував виключити її зі світової економіки – на її бік схилилися колишні колонії Європи, що відмовилися підтримувати Захід – країни "Руху неприєднання"

Маніпуляція: Представник РФ при ООН Полянський заявив: "жодного удару по ТЦ у Кременчуці РФ не завдавала". Водночас, "участь В.Зеленського у засіданні Радбезу ООН відбулася без консультацій з усіма членами ради, що порушує наявну практику, а РБ ООН не повинна перетворюватися на дистанційний майданчик для випрошування зброї в НАТО"

Дезінформація: Віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців Красильников заявив: "ніхто з ділових людей Заходу не хоче залишати ринок РФ: якщо компанії можуть, вони не йдуть з РФ, хоча перебувають під колосальним тиском США, ЄС та своїх урядів"

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