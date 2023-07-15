Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Росії зараз проходять два процеси. Перший повʼязаний з заколотом Пригожина і всі генерали, які були повʼязані з цими подіями, намагаються протягнути своїх людей у вертикаль міноборони РФ. Зараз вся лінія підтримки Суровікіна просто сиплеться", - пояснив Світан.

Експерт вважає, що росіяни не зможуть довго утримувати позиції на Півдні України

"Інший дуже цікавий процес, який відбувається у РФ і який вже вийшов у інформаційне поле, відбувається на Запорізькому напрямку. Зокрема, виходячи із задач на полі бою росіяни не зможуть довго утримувати фронт на Запорізькому та Херсонському напрямках. Першими у них посиплеться саме ці два фронти. Розуміючи це російський Генштаб не передає на ці напрямки достатню кількість боєприпасів та техніки. Таким чином вони намагаються зменшити кількість трофейної техніки для ЗСУ. Тому виходить, що російські генерали, які керують військами на Запорізькому на Херсонському напрямках, знаходяться в невигідній бойовій позиції. Всі ці події викликають невдоволення цих генералів", - додав він.