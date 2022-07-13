РФ неспроможна сьогодні відкрити ще один фронт проти України з території Білорусі, - представниця Ради зовнішньої політики "Українська призма" Шелест
Директорка Програми безпекових студій Ради зовнішньої політики “Українська призма” Ганна Шелест переконана, що сьогодні загроза наступу Білорусі на територію України є дуже низькою
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія може використати територію Білорусі для повторного наступу на територію України. РФ і так використовує Білорусь для ракетних обстрілів міст України. Однак головним питанням на сьогодні є те, чи спроможна Росія створити угруповання та відкрити ще один фронт з території Білорусі. Багато військових експертів говорять про те, що такої можливості в Росії немає", - пояснила Шелест.
Вона наголосила, що крім ракетних обстрілів території України, з території Білорусі більшої загрози поки немає.
"Все, що Росія може на сьогодні робити з території Білорусі - обстрілювати міста України. Оскільки в цьому випадку вони не залежать від особового складу, який вони мають на території Білорусі. У ворога дуже складна ситуація на Сході та Півдні України. Відкривати ще один фронт на Півночі України, без впевненості, що в них є логістична підтримка, буде проблемою для РФ", - додала Шелест.
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