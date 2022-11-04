РФ обстріляла 4 громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки й газопровід, обірвана лінія електропередачі
Вночі 4 листопада росіяни гатили по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ, проте Сили оборони збили 8 дронів-камікадзе
Про це в телеграмі інформують голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - зазначає Резніченко.
Також повідомляється про ворожі обстріли з РСЗВ "Град" та важкої артилерії у чотирьох громадах: Нікопольській, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій.
"У с. Мусіївка, Червоногригорівської громади, пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 1 легковий автомобіль, газопровід низького тиску", - стверджує Олександр Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОДА також пише про обірвану лінію електропередачі у Червоногригорівській громаді.
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3 листопада Дніпропетровщина зазнала значних ударів з БПЛА, РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Тоді ж сили ППО "ловили" ворожі безпілотники в на території області
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