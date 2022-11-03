Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За ніч 3 листопада Сили оборони збили над Нікопольським районом 4 дрони-камікадзе "Шахед-136".

"Були і прильоти", - пише Резніченко.

У Кривому Розі росіяни вдарили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури, міські служби працюють над відновленням роботи.

Марганецька та Нікопольська громади зазнали ураження від важкої артилерії та "градів".

У Нікополі снаряди пошкодили приватне помешкання, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство. Сталася пожежа на автозаправці.

Понад 1000 домівок лишилися без електроенергії в Марганецькій громаді. Лінії електропередач уже лагодять.



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