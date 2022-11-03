РФ вночі завдала масованої атаки по Дніпропетровщині: пошкоджені об'єкти інфраструктури, будинки, кілька підприємств
Окупанти гатили по Дніпропетровській області з безпілотників, "градів" та важкої артилерії, загиблих та поранених немає
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За ніч 3 листопада Сили оборони збили над Нікопольським районом 4 дрони-камікадзе "Шахед-136".
"Були і прильоти", - пише Резніченко.
У Кривому Розі росіяни вдарили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури, міські служби працюють над відновленням роботи.
Марганецька та Нікопольська громади зазнали ураження від важкої артилерії та "градів".
У Нікополі снаряди пошкодили приватне помешкання, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство. Сталася пожежа на автозаправці.
Понад 1000 домівок лишилися без електроенергії в Марганецькій громаді. Лінії електропередач уже лагодять.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.67Продаж 39.63
- Актуальне
- Важливе