Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

"У м. Авдіївці від танкового обстрілу загинула 47-річна жінка. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканців м. Красногорівки, смт. Нью Йорк м. Торецька й с. Ласточкине Очеретинської ОТГ. Крім того, 4 осіб зазнали поранень у с. Антонівка Покровського району", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, російська армія обстріляла міста і селища Донеччини з використанням авіабомб ФАБ-250 та артилерії.

Напередодні, 31 травня, внаслідок обстрілу Росією із зенітного ракетного комплексу "Іскандер" Удачненської громади Донеччини загинула людина, ще двоє зазнали поранень.