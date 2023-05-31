Про це розповів в етері телемарафону керівник ОВА Павло Кириленко.

Сьогодні вранці ворог вів вогонь по Удачненській громаді поблизу Покровська Донецької області.

"Відбулася ракетна атака по одному з підприємств. Удар був завданий по підприємству, де працюють люди. Там нема жодного військового об'єкту", - уточнює очільник регіону.

Читайте також: Поліція Донеччини назвала громади, де небезпечно цивільному населенню

Унаслідок обстрілу один мирний житель загинув, двоє поранених.

Також РФ обстріляла Селидівську громаду, влучила в підприємство.

За попередніми даними, російські війська здійснювали атаки із зенітного ракетного комплексу "Іскандер".