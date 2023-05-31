Ворог обстріляв з "Іскандерів" Донеччину: загинула людина, двоє поранені
У середу, 31 травня, армія РФ гатила по Удачненській громаді на Донеччині із зенітного ракетного комплексу "Іскандер". Унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені
Про це розповів в етері телемарафону керівник ОВА Павло Кириленко.
Сьогодні вранці ворог вів вогонь по Удачненській громаді поблизу Покровська Донецької області.
"Відбулася ракетна атака по одному з підприємств. Удар був завданий по підприємству, де працюють люди. Там нема жодного військового об'єкту", - уточнює очільник регіону.
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Унаслідок обстрілу один мирний житель загинув, двоє поранених.
Також РФ обстріляла Селидівську громаду, влучила в підприємство.
За попередніми даними, російські війська здійснювали атаки із зенітного ракетного комплексу "Іскандер".
- 20 травня росіяни обстріляли Торецьк і поранили там 5 людей.
- Удень 29 травня російська окупаційна армія скинула авіабомби на Торецьк Донецької області. Одна з них влучила в АЗС, загинули двоє людей.
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