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Поліція Донеччини назвала громади, де небезпечно перебувати цивільному населенню

31 травня, 2023 середа
19:54
Війна з Росією

Є громади у Донецькій області, де небезпечно перебувати всьому цивільному населенню - це Вугледарська, Авдіївська, Торецька, Лиманська громади

Про це в ефірі Еспресо заявила начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

"Краматорськ, Слов'янськ - це великі міста, куди прилітає. Але є і громади, де небезпечно перебувати всьому цивільному населенню. Це Вугледарська громада, Авдіївська громада, Костянтинівка, Торецька громада, Лиманська. Ті населені пункти, які межують з лінією фронту - під постійними обстрілами. Там мінометні, ракетні обстріли. Раніше в тому ж Торецьку ми не фіксували авіабомби, а зараз на місто скидають такі види озброєння". - розповіла вона.

  • Удень 29 травня російська окупаційна армія скинула авіабомби на Торецьк Донецької області. Одна з них влучила в АЗС, загинули двоє людей.

поліція
Донеччина
Військові новини
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