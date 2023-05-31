Поліція Донеччини назвала громади, де небезпечно перебувати цивільному населенню

Про це в ефірі Еспресо заявила начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

"Краматорськ, Слов'янськ - це великі міста, куди прилітає. Але є і громади, де небезпечно перебувати всьому цивільному населенню. Це Вугледарська громада, Авдіївська громада, Костянтинівка, Торецька громада, Лиманська. Ті населені пункти, які межують з лінією фронту - під постійними обстрілами. Там мінометні, ракетні обстріли. Раніше в тому ж Торецьку ми не фіксували авіабомби, а зараз на місто скидають такі види озброєння". - розповіла вона.