Поліція Донеччини назвала громади, де небезпечно перебувати цивільному населенню
Є громади у Донецькій області, де небезпечно перебувати всьому цивільному населенню - це Вугледарська, Авдіївська, Торецька, Лиманська громади
Про це в ефірі Еспресо заявила начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.
"Краматорськ, Слов'янськ - це великі міста, куди прилітає. Але є і громади, де небезпечно перебувати всьому цивільному населенню. Це Вугледарська громада, Авдіївська громада, Костянтинівка, Торецька громада, Лиманська. Ті населені пункти, які межують з лінією фронту - під постійними обстрілами. Там мінометні, ракетні обстріли. Раніше в тому ж Торецьку ми не фіксували авіабомби, а зараз на місто скидають такі види озброєння". - розповіла вона.
- Удень 29 травня російська окупаційна армія скинула авіабомби на Торецьк Донецької області. Одна з них влучила в АЗС, загинули двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе