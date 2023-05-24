РФ обстріляла керованими авіабомбами дитсадок на Сумщині. Будівлю зруйновано
У середу, 24 травня, російські терористи зруйнували дитячий садок у Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні росіяни нанесли вогневе ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з'ясовуються", - пише ОВА.
Російський ворог також завдав ракетного удару по Великописарівській громаді Сумщини.
Попередньо – обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
- Протягом минулої доби, 23 травня, російські війська обстріляли територію 10 областей України. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, серед них одна дитина.
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