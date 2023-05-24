Росіяни за добу обстріляли 10 регіонів України: є загиблі, серед поранених дитина

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За добу російські військові 4 рази обстріляли Чернігівську область. Загалом зафіксовано 40 вибухів. Також ворог обстріляв Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

Зазначається, що вчора у Корюківському районі внаслідок підриву на міні загинули двоє людей, одна людина отримала поранення.

Вночі росіяни обстріляли Хотинську громаду Сумської області. Ворог вів вогонь по населеним пунктам з мінометів (чотири вибухи) та автоматичних гранатометів (шість вибухів). Попередньо - без постраждалих.

Вчора вранці росіяни обстріляли передмістя Великої Писарівки з території Російської Федерації, пролунало чотири вибухи. Пошкоджено приватні будинки, гаражі, підйомні крани та трактори. Інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються.

Вчора, протягом дня, росіяни 10 разів відкривали вогонь по прикордонних населених пунктах, зафіксовано 37 вибухів. Обстріляну зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.

По Запорізькій області ворог здійснив 102 обстріли, зокрема три авіаудари, сім ударів з БПЛА та 92 артилерійських удари.

Зазнали обстрілів 23 населених пункти у Пологівському та Василівському районах: у Гуляйполі, Оріхові, Малій Токмачці, Чарівному, Степовому, Залізничному та інших прифронтових селах. Без постраждалих.

На цей час зруйновано 26 цивільних об'єктів, у тому числі житлові будинки та квартири.

Вчора на Дніпропетровщині під ворожі обстріли потрапили Нікопольська, Марганецька та Міловська громади. Про постраждалих не повідомляється.

Пошкоджений готель та 6 приватних будинків. 4 господарські споруди потрощені, одна — зруйнована. Побитий газопровід.

На Харківщині минулої ночі рятувальники загасили кілька пожеж у Великобурлуцькій громаді. У селі Плоске Куп'янського району внаслідок обстрілу загорілася будівля школи, пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення Будинку культури.

За попередніми даними росіяни атакували громаду шістьма БПЛА. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку противник розпочав наступ в районі Масютівки, який провалився. Також росіяни здійснили авіаудари в районі Кислівки та Котлярівки. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та вибито вікна. Постраждалих немає.

Близько 10:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по селищу Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки, прилеглу територію та транспортні засоби.

Під час обстрілу Вовчанську 33-річний чоловік отримав мінно-вибухове поранення, його стан середньої тяжкості. У селі Липці Липецької громади внаслідок обстрілу згорів гараж. У Куп'янську до лікарів звернувся 56-річний чоловік з пораненнями, отриманими внаслідок вибуху, його стан середньої тяжкості.

На Луганщині ворог намагався штурмувати Білогорівку, але російський наземний штурм за підтримки артилерії та авіації провалився. Під артилерійський та мінометний вогонь вчора потрапили Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Всього за добу вчора противник здійснив 95 обстрілів, використавши 418 снарядів.

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади у своїх цілях.

Біловодська центральна районна лікарня, яку окупанти перетворили на військовий госпіталь, немає вільних ліжок і переповнена пораненими росіянами різного ступеня тяжкості.

За минулу добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, здійснивши 24 обстріли.

Обстріляні наступні населені пункти: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Карлівка, Миколаївка, Новодмитрівка, Велика Новосілка, Ямпіль.

Пошкоджено 25 житлових будинків (10 з яких - багатоквартирні), залізничні колії, церковні споруди, будинки культури, школи, будівлі Укртелекому, сільських рад та Авдіївського коксохімічного заводу. Унаслідок обстрілу 11 людей отримали поранення, серед них одна дитина.

За минулу добу російські війська тричі атакували Очаків Миколаївської області. Унаслідок обстрілу частково зруйновані приватні будинки, пошкоджена автівка та об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Зазначається, що наразі все відновлено. Також постраждала одна людина.

Відомо, що в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину. Ворог здійснив 64 удари та випустив 271 снаряд з важкої артилерії, "градів", танків та БПЛА.

Ворог обстріляв Херсон 11 разів, випустивши 147 снарядів.

Російські військові поцілили у райони 21 населеного пункту області та в об‘єкти соціальної інфраструктури у Бериславському районі.

Російські війська вкотре атакували Козацьке, що в Новокаховській громаді.

Внаслідок ранкового мінометного обстрілу загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували.

Також окупанти обстріляли Львове Тягинської громади, загинув 71-річний чоловік, ще один 49-річний чоловік отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу Росія завдала 41 авіаційного удару та здійснила 53 обстріли з РСЗВ.



