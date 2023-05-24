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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На 5 ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень за добу. В епіцентрі боїв Бахмут та Мар'їнка, - Генштаб

На 5 ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень за добу. В епіцентрі боїв Бахмут та Мар'їнка, - Генштаб

24 травня, 2023 середа
07:30
Війна з Росією ЗСУ

Росія продовжує зосереджувати основні військові зусилля в районах Куп'янська, Лиману, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. На цих ділянках відбулося понад 26 бойових зіткнень

Про це звітує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 травня.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбулося 26 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52, 4 ударних БПЛА та уразили 3 пункти управління

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Також українські військові знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БПЛА типу "Shahed" та один розвідувальний дрон типу "Zala".  

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

За добу Росія завдала 41 авіаційного удару та здійснила 53 обстріли з РСЗВ

Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни завдали 41 авіаційного удару та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Унаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне і Грем'яч Чернігівської області та Гудове, Вовківка, Бунякине,  Стукалівка, Волфине, Новомиколаївка, Рясне та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. 

Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по Кам’янці, Тополі, Красне Перше, Новомлинську, Дворічному, Масютівки, Малій Шапківці, Кіндрашівки, Куп'янську, Табаївки і Берестову Харківської області та Стельмахівки - Луганської. 

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку  Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаудару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька.

Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.

Під обстріл окупаційних військ потрапили Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали також Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли, зокрема, Парасковіївки, Новомихайлівки, Вугледара, Богоявленки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки, Бурлацького, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області; Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області. Також під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

  • Нагадаємо, що 23 травня ЗСУ знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 14 авіаударів, з яких 3 прийшлися по ЗРК ворога
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