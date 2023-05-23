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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за день знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали 14 авіаударів, з яких 3 — по ЗРК ворога, — Генштаб

23 травня, 2023 вiвторок
19:11
Війна з Росією ЗСУ, РСЗВ

За день, 23 травня, ЗСУ знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 14 авіаударів, з яких 3 прийшлися по ЗРК ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

Окупанти зробили з Біловодської центральної районної лікарні військовий шпиталь

"Біловодську центральну районну лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав 25 авіаударів та здійснив 20 обстрілів з РСЗВ по території України

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Гудове, Вовківка, Новомиколаївка та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. 
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку  Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області, а обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав середньостатистичний показник щоденних втрат російських військ в районі Бахмута, яких там воює понад 40 тисяч.

ЗСУ
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
втрати окупантів
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