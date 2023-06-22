РФ обстріляла Херсон: поранено 2 місцевих мешканців і студентів-волонтерів з Рівного
У четвер, 22 червня, росіяни вчергове обстріляли Херсон - четверо людей зазнали поранень, серед них двоє місцевих мешканців та студенти-волонтери з Рівного
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв житловий будинок, внаслідок чого у власному подвір'ї поранення отримали 86-річна жінка та 25-річний хлопець. Обоє у важкому стані, лікарі борються за їх життя.
Також під ворожий вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Хлопці 23 та 25 років отримали поранення середнього ступеня важкості.
- Російська окупаційна армія вдень 20 червня обстріляла рятувальників ДСНС у Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула і ще вісім дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе