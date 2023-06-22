РФ обстріляла Херсон: поранено 2 місцевих мешканців і студентів-волонтерів з Рівного

Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстріляв житловий будинок, внаслідок чого у власному подвір'ї поранення отримали 86-річна жінка та 25-річний хлопець. Обоє у важкому стані, лікарі борються за їх життя.

Також під ворожий вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Хлопці 23 та 25 років отримали поранення середнього ступеня важкості.