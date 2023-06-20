Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС у Херсоні, є загиблий і поранені

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - написав він.

У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області.

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 24 тисячі тонн води, а від початку робіт - понад 156 тисяч тонн з 572 будинків і підвалів.