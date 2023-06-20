Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС у Херсоні, є загиблий і поранені
Російська окупаційна армія вдень 20 червня обстріляла рятувальників ДСНС у Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула і ще вісім дістали поранення
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - написав він.
У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області.
Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 24 тисячі тонн води, а від початку робіт - понад 156 тисяч тонн з 572 будинків і підвалів.
- Раніше цього дня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Унаслідок атаки загинув мирний житель.
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