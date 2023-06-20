Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські війська обстріляли з артилерії цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, загинув 27-річний чоловік.

Також ворожі удари також потрапила бригада швидкої. Медичні працівники не постраждали.