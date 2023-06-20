Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: загинув 27-річний чоловік
У вівторок, 20 травня, росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Унаслідок атаки загинув мирний житель
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські війська обстріляли з артилерії цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, загинув 27-річний чоловік.
Також ворожі удари також потрапила бригада швидкої. Медичні працівники не постраждали.
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