Росіяни обстріляли Херсонщину, троє людей зазнали поранень
У понеділок, 19 червня, росіяни обстріляли населені пункти Бериславського району Херсонщини, внаслідок чого троє людей зазнали поранень
Про це пише Херсонська ОВА.
Зазначається, що у селі Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток прильотів, через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю. Поранено 2 місцевих: 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний чоловік зазнав легких травм.
Окрім того, росіяни вдарили по селу Шляхове, пошкоджено два житлові будинки. 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота, зараз медики борються за її життя.
- За 18 червня противник поцілив у райони 17 населених пунктів Херсонщини, одна людина дістала поранення.
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