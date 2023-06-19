Росіяни обстріляли Херсонщину, троє людей зазнали поранень

Про це пише Херсонська ОВА.

Зазначається, що у селі Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток прильотів, через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю. Поранено 2 місцевих: 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний чоловік зазнав легких травм.

Окрім того, росіяни вдарили по селу Шляхове, пошкоджено два житлові будинки. 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота, зараз медики борються за її життя.