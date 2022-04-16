РФ обстріляла Лисичанський НПЗ
Росія обстріляла Лисичанський нафтопереробний завод у Луганській області
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", - написав він.
Гайдай додав, що продовжуються і обстріли житлових кварталів Лисичанська і попросив людей залишатися в укриттях.
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