РФ обстріляла Лисичанський НПЗ

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



"Орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", - написав він.



Гайдай додав, що продовжуються і обстріли житлових кварталів Лисичанська і попросив людей залишатися в укриттях.

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