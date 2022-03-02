РФ обстріляла пивзавод на Луганщині, загинула людина, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Російські окупанти обстріляли "ну дуже стратегічний" об‘єкт - Лисичанський пивний завод. Одна цивільна людина загинула. Гатять без розбору, куди влучать, страждають мирні", - зазначив він.



Гайдай додав, що зараз на заводі розбирають завали.

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