РФ обстріляла Сумщину 18 разів: поранено двох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Протягом дня 4 вересня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом армія РФ обстріляла 9 громад, було зафіксовано 119 вибухів
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
У Дружбівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу з РСЗВ зазнала поранення одна цивільна людина, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.
Мінометного обстрілу зазнали Свеська та Середино-Будська громади, по останній росіяни вдарили ще й з РСЗВ: поранили людину, пошкодили приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно.
В Есманській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Також окупанти вдарили з мінометів по Хотинській та Краснопільській громадах.
Ворог скинув 6 мін на Зноб-Новгородську громаду та обстріляв з артилерії її, а також Новослобідську громаду.
У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, пошкоджено лінію електропередач.
Раніше повідомлялося, що у Шосткинському районі Сумської області під російський обстріл потрапила бригада енергетиків, двоє людей зазнали поранень.
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