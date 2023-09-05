РФ обстріляла Сумщину 18 разів: поранено двох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Дружбівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу з РСЗВ зазнала поранення одна цивільна людина, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

Мінометного обстрілу зазнали Свеська та Середино-Будська громади, по останній росіяни вдарили ще й з РСЗВ: поранили людину, пошкодили приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно.

В Есманській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Також окупанти вдарили з мінометів по Хотинській та Краснопільській громадах.

Ворог скинув 6 мін на Зноб-Новгородську громаду та обстріляв з артилерії її, а також Новослобідську громаду.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, пошкоджено лінію електропередач.

Раніше повідомлялося, що у Шосткинському районі Сумської області під російський обстріл потрапила бригада енергетиків, двоє людей зазнали поранень.