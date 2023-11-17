РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Олександр Прокудін.

За його словами, російська армія близько 11:20 обстріляла житловий будинок у селі Велетенському Білозерської громади Херсонської області.

Через отримані поранення, які виявилися несумісними з життям, у власній оселі загинув 60-річний чоловік.