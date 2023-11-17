РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік
Вдень 17 листопада окупанти вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік
Про це повідомляє голова Херсонської МВА Олександр Прокудін.
За його словами, російська армія близько 11:20 обстріляла житловий будинок у селі Велетенському Білозерської громади Херсонської області.
Через отримані поранення, які виявилися несумісними з життям, у власній оселі загинув 60-річний чоловік.
- Вночі 17 листопада російські терористи атакували житлові квартали на Херсонщині. Унаслідок ворожих обстрілів загинула жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе