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Армія РФ вночі гатила по житлових будинках Херсонщини: загинула жінка

17 листопада, 2023 п'ятниця
09:10
Війна з Росією Херсонщина

Вночі 17 листопада російські терористи атакували житлові квартали та будинки на Херсонщині. Унаслідок ворожих обстрілів загинула жінка

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Уночі окупанти влаштували вогневий терор на Херсонщині. Били по житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок терористичного обстрілу загинула жінка без встановленого місця проживання. 

Зазначається, що наслідки ворожих атак наразі встановлюються.

  • Увечері 16 листопада російські окупанти масовано обстріляли Херсон, а за добу армія РФ випустила по Херсону 43 снаряди, у результаті чого 6 людей загинули, ще 10 дістали поранення, серед них 1 дитина.
Україна
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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