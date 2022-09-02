РФ обстрілювала фугасними бомбами та артилерією Миколаївщину впродовж доби: пошкоджено будинки й господарські будівлі
Упродовж 1 вересня російські війська здійснювали обстріл Миколаївської області фугасними бомбами та артилерією. Є часткові руйнування будівель та пошкодження будинків
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Учора, 1 вересня, місто Миколаїв зазнало ворожих обстрілів о 03:10 та 13:50. Снаряди впали за межами міста, постраждалих немає.
Миколаївський район області також потрапив під удари. За інформацією ОК "Південь", окупанти для обстрілу використали фугасні п'ятикілограмові авіабомби. Є поранена людина.
Також завдали ударів по селищах Любомирівка, Тернові Поди, Центральне, Вавилове Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Близько 22:05 артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай, унаслідок чого здійнялася пожежа у трьох житлових будинках. Попередньо постраждалих немає.
Населений пункт Новомиколаївка Первомайської громади о 23:45 ворог також був обстріляний ворогом. Постраждалих немає, частково зруйновано сільськогосподарські споруди.
Уже 2 вересня, о 00:01, окупанти вдарили по околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
Баштинський район також потрапив під обстріли 1 вересня. За інформацією ОК "Південь" російські війська випустили ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Ракету знищили сили ППО. Крім того, обстріляли прилеглі території селища міського типу Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
Близько 23:00 1 вересня також було обстріляне село Широке Широківської громади. Влучили по відкритих територіях, постраждалих немає.
- Минулої доби, 1 вересня, біля Миколаєва пролунало 6 вибухів близько 14:50.
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