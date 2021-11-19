РФ оприлюднила конфіденційні листування з Парижем і Берліном, в МЗС обох держав назвали це "порушенням дипломатичної практики"
МЗС Росії опублікувало дипломатичну переписку з Німеччиною та Францією щодо "Нормандського формату". Обидві країни заявили, що таким чином РФ порушує правила дипломатії
17 листопада МЗС Росії на своєму сайті опублікувало конфіденційну переписку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з очільниками МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
Зазначимо, у листі від 6 листопада Лавров вимагав від Берліна і Парижа включити в проєкт підсумків "нормандської" зустрічі пункт про прямий діалог Києва з ОРДЛО. Також у переписці РФ перекладає на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню.
У відповідь на це Німеччина і Франція написали, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиція російської сторони неприйнятна у Нормандському форматі.
Публікацію конфіденційної переписки Росія виправдала тим, що її позиція у Нормандському форматі "викривлюється".
Згодом, МЗС Франції назвало оприлюднення переписки "порушенням правил і звичаїв дипломатії".
Як повідомляє DW, аналогічну заяву зробило МЗС Німеччини.
"Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики", - заявив офіційний представник німецького МЗС.
Російську сторону закликали повернутися до переговорів у Нормандському форматі.
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