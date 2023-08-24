Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС

РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС

24 серпня, 2023 четвер
18:58
Технології Twich

Московський суд 24 серпня вчергове оштрафував стрімінговий сервіс Twitch - цього разу за відмову видаляти відео про Каховську ГЕС

Про це повідомляє російська служба DW.

Сума штрафу склала 3 млн рублів. Зазначається, що сервіс відмовився видалити декілька відео про війну РФ проти України та зокрема - про підрив російськими військовими каховської ГЕС.

Сервіс звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення власником сайту інформації чи інтернет-сторінки у разі, якщо обов'язок видалення такої інформації передбачено законодавством РФ).

  • У жовтні 2022 року, суд Таганського району Москви назначив штраф американській стрімінговій платформі Twitch в розмірі 4 млн рублів за публікацію інтерв'ю з радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.
Світ
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
20:15
потяг, поїзд
Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
20:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Я впевнений, це остання війна, яка дасть нам можливість вибратися з-під уламків імперії
20:10
Юрій Гудименко
Атаки безпілотників на Москву покликані тиснути на психіку росіян - військовослужбовець Юрій Гудименко 
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Україна: в пошуках сенсів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 547-го дня війни: українські військові висадились у Криму, Норвегія надасть Україні ракети IRIS-T і винищувачі F-16
20:00
Ексклюзив
Олександр Петлінський
Нас не перемогти ані силою, ані волею, – воїн Олександр Петлінський. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:42
японія морепродукти, риба
Китай у відповідь на скидання в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми призупинив імпорт морепродуктів з Японії
19:26
S.T.A.L.K.E.R 2
Вийшов трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
путін та пригожин
Пригожин припускався серйозних помилок, але й добивався потрібного результату: Путін про катастрофу літака вагнерівців
19:17
на фото: прапор, який запустили в окуповані райони Херсонщини
У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор
19:01
Оновлено
Джо Байден
Мати Кадирова, керівники окупаційного "Артеку" та "Юнармії": США оголосили нові санкції проти росіян
18:32
НАЗК
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
18:18
Оновлено
F-16
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів та поповнить запаси ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ігор Танчин
Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга
18:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
17:51
ПВК Вагнер
Моравецький: ПВК Вагнера після смерті Пригожина продовжить займатися дестабілізацією країн, що межують із Білоруссю
17:50
винищувачі JAS 39 Gripen
Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen
17:32
ЗРК Patriot
Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні
17:30
Чорний ворон, 2019
На Netflix з'явився український фільм "Чорний ворон"
17:04
Євген Пригожин
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
16:58
Медслужбовців підозрюють у привласненні 9 млн на купівлі ліків. До схеми може бути причетний нардеп
16:56
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
16:27
Байрактар, безпілотник, Туреччина, Bayraktar
Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві
16:26
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі
16:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Економіка Росії не витримає війни. Вона дорівнює економіці Техасу
16:01
на фото: наслідки російського обстрілу, супермаркет в Кураховому
Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних
16:00
Ексклюзив
Мар'яна Мамонова
Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
15:58
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
15:55
Литва прапор
Литва передала Україні військову допомогу на 40 млн євро до Дня Незалежності
15:43
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 - Зеленський
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
15:21
Угорщина
Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
15:20
Саакашвілі
Заступник спікера ВРУ закликав грузинських парламентаріїв допомогти врятувати життя ув'язненого Саакашвілі
15:09
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи
15:05
Володимир Зеленський
"Усі усвідомлюють, хто до цього причетний": Зеленський прокоментував падіння літака Пригожина
15:02
На фото: нагородження
Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"
15:02
КНДР, Північна Корея
Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник
14:59
Верховна Рада
Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД
14:45
катастрофа літака з Пригожиним
Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ
14:32
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: Втрати у боротьбі завжди будуть меншими за ті, які ми зазнаємо у покорі. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV