РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС
Московський суд 24 серпня вчергове оштрафував стрімінговий сервіс Twitch - цього разу за відмову видаляти відео про Каховську ГЕС
Про це повідомляє російська служба DW.
Сума штрафу склала 3 млн рублів. Зазначається, що сервіс відмовився видалити декілька відео про війну РФ проти України та зокрема - про підрив російськими військовими каховської ГЕС.
Сервіс звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення власником сайту інформації чи інтернет-сторінки у разі, якщо обов'язок видалення такої інформації передбачено законодавством РФ).
- У жовтні 2022 року, суд Таганського району Москви назначив штраф американській стрімінговій платформі Twitch в розмірі 4 млн рублів за публікацію інтерв'ю з радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.
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