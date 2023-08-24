РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС

Про це повідомляє російська служба DW.

Сума штрафу склала 3 млн рублів. Зазначається, що сервіс відмовився видалити декілька відео про війну РФ проти України та зокрема - про підрив російськими військовими каховської ГЕС.

Сервіс звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення власником сайту інформації чи інтернет-сторінки у разі, якщо обов'язок видалення такої інформації передбачено законодавством РФ).