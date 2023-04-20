РФ отримала нову партію іранських дронів та активізувала атаки після затишшя, - Гуменюк
Росіяни чекали нової партії іранських дронів-камікадзе і саме цим пояснюється затишшя протягом останнього часу. Тепер РФ готова здійснювати нові атаки
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону 20 квітня.
"Вони накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії іранських дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали БПЛА та починають використовувати", - розповіла Гуменюк.
За словами посадовиці, саме новою партією нещодавно були атаковані Миколаївщина та Одещина - на БПЛА зафіксували нове маркування.
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