Ворожі дрони атакували Снігурівку на Миколаївщині: є влучання в об'єкти промисловості
У ніч на 18 квітня росіяни атакували "шахедами" Снігурівку, 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі 18 квітня близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури", - написав Кім.
Кухта уточнив, що росіяни атакували "шахедами". 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури на території населених пунктів.
- За даними Генштабу, ворожі війська намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - ведуть оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак.
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