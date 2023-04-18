Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі 18 квітня близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури", - написав Кім.

Кухта уточнив, що росіяни атакували "шахедами". 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури на території населених пунктів.