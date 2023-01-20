РФ перекинула 11 гелікоптерів ближче до білорусько-українського кордону, – Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, насамперед це стосувалося гелікоптерів ВПС РБ та ВКС РФ, які вилітали з аеродрому "Мачулищі". І в результаті відлетіли на аеродроми в Брестській області: "Барановичі", "Осівці" та "Лунинець", - пише "Гаюн".

На аеродром "Барановичі" було перекинуто 2 білоруські гелікоптери Мі-8 та 1 російський вертоліт, а на аеродром "Осовці" – 4 білоруські вертольоти Мі-24.

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На аеродромі "Лунинець", який розташований у 50 км від білорусько-українського кордону, з'явилось 11 російських гелікоптерів.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

У четвер, 19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі.

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