РФ перевіряє, як далеко може зайти, - прем'єр Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що зараз Росія перевіряє, як далеко може просунутись у спротиві Європи
Про це передає ЄП.
"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Ми повинні залишатися солідарними та єдиними" - заявив він.
За словами прем'єра, президент Росії Володимир Путін вдається до силових методів у різних площинах.
"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною" - зазначив Моравецький.
- 21 грудня ціна на газ в Європі оновила історичний рекорд, вперше перетнувши позначку $2 тис.
- 21 грудня Нафтогаз направив до Єврокомісії скаргу на Газпром через зловживання ним домінантним становищем на газовому ринку ЄС.
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