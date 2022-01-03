РФ перевіряє, як далеко може зайти, - прем'єр Польщі

Про це передає ЄП.

"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Ми повинні залишатися солідарними та єдиними" - заявив він.

За словами прем'єра, президент Росії Володимир Путін вдається до силових методів у різних площинах.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною" - зазначив Моравецький.

21 грудня ціна на газ в Європі оновила історичний рекорд, вперше перетнувши позначку $2 тис.

21 грудня Нафтогаз направив до Єврокомісії скаргу на Газпром через зловживання ним домінантним становищем на газовому ринку ЄС.