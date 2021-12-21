Ціна газу в Європі вперше перевищила $2 тис.

Про це повідомляють дані лондонської біржі ICE Futures.



У вівторок, 21 грудня, ціна за газ у Європі вперше в історії перевищила $2100 за тис. кубометрів. Очікується, що ці показники зростатимуть і далі.



Попередній рекорд цін на газ у Європі був поставлений у жовтні цього року. Тоді ціна перевищила $1900 доларів за тис. кубометрів.



Зростання цін відбувається на тлі прогнозів про похолодання в Європі, а також через дії Газпрому.



У вівторок, 21 грудня, російська компанія відмовилася замовляти транзит по трубопроводу "Ямал - Європа", у зв'язку з чим трубопровід зупинився і змінив напрямок руху.



Як повідомляє Reuters, у Кремлі заявили, що цей крок не має політичного підґрунтя. Однак деякі західні політики та галузеві експерти звинувачують РФ у припиненні поставок газу в Європу на тлі політичної напруженості навколо України, а також затримок із сертифікацією газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.

Учора, 20 грудня, повідомлялося, що спотова ціна газу в Європі зросла до понад $1900 за тис. кубометрів на тлі попереджень про серйозне зниження температур цього тижня у Європі та Росії.