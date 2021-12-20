Ціна на газ у Європі перевищила $1900/тис. куб. м на тлі наближення похолодання
Спотова ціна газу в Європі у понеділок, 20 грудня, продовжила зростання на тлі скорочення прокачування газопроводом "Ямал - Європа" та наближення нового похолодання
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ICE Futures.
Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок зросла до понад $1900 за тис. кубометрів.
Видання зазначає, що ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR148,87 за МВт/год, тобто $1921 за тис. кубометрів.
З кінця минулого тижня Газпром скоротив бронювання газопроводу "Ямал - Європа", а цього тижня в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.
- Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.
- 23 листопада ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.
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