Ціна на газ у Європі перевищила $1900/тис. куб. м на тлі наближення похолодання

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ICE Futures.



Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок зросла до понад $1900 за тис. кубометрів.



Видання зазначає, що ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR148,87 за МВт/год, тобто $1921 за тис. кубометрів.



З кінця минулого тижня Газпром скоротив бронювання газопроводу "Ямал - Європа", а цього тижня в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.

Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.

23 листопада ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.