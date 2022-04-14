РФ планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

"Угруповання російських військ «Центр», яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу", - пишуть наші розвідники.

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Прочитати повністю документ можна за посиланням.

Додамо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов переконаний, що російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах

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