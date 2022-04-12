Російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

Також росіяни планують нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму.

Генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", - підкреслив начальник ГУР.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що для НАТО ризик утримуватися від конфронтації з РФ гірший, ніж загроза ескалації

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb