Головний український розвідник розповів, якими будуть наслідки, якщо світ "проковтне" агресію Путіна

Про це Буданов заявив у інтерв’ю ВВС.

На його переконання, світ не має права "проковтнути" путінську агресію проти України, оскільки це призведе до нових збройних конфліктів.

"Це загарбницька війна в серці Європи, яка повністю руйнує наявні системи політичної та військової безпеки. Якщо світ "проковтне" агресію Путіна і не запропонує радикального рішення, вона буде повторюватися знову і знову. При цьому ризик утримуватись від конфронтації з путінською Росією, а також затримка із наданням Україні потужного озброєння – набагато гірші для НАТО, ніж ризик ескалації", – зазначив генерал-майор Кирило Буданов.

27 березня Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін може спробувати розділити Україну по лінії зіткнення на дві частини.

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