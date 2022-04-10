Головний український розвідник розповів, якими будуть наслідки, якщо світ "проковтне" агресію Путіна
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що для НАТО ризик утримуватися від конфронтації з РФ гірший, ніж загроза ескалації
Про це Буданов заявив у інтерв’ю ВВС.
На його переконання, світ не має права "проковтнути" путінську агресію проти України, оскільки це призведе до нових збройних конфліктів.
"Це загарбницька війна в серці Європи, яка повністю руйнує наявні системи політичної та військової безпеки. Якщо світ "проковтне" агресію Путіна і не запропонує радикального рішення, вона буде повторюватися знову і знову. При цьому ризик утримуватись від конфронтації з путінською Росією, а також затримка із наданням Україні потужного озброєння – набагато гірші для НАТО, ніж ризик ескалації", – зазначив генерал-майор Кирило Буданов.
- 27 березня Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін може спробувати розділити Україну по лінії зіткнення на дві частини.
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