РФ почала на Херсонщині агресивну інформаційно-психологічну операцію, щоб придушити спротив українців окупації, - Центр при РНБО
В РНБО застерегли українців, що Росія розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію, яка має на меті придушити спротив українців на Херсонщині
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Кілька Telegram-каналів, що здійснюють медіасупровід війни РФ проти України, почали поширювати тезу "на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей". На думку пропагандистів, це пояснюється тим, що «українці змирилися з переходом території під контроль РФ та підлаштовуються під нову реальність", - повідомляють в РНБО.
У ЦПД застерегли, що пропагандистські висновки РФ є маніпулятивними, оскільки жителів тимчасово окупованих територій агресивно залякують окупаційні війська.
Росіяни на Херсонщині погрожують фізичними розправами за участь у мітингах, ведуть обстріли мирних демонстрацій в окупованих містах і викрадають учасників проукраїнських мітингів.
"Наголошуємо: проведення подібних операцій є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях Півдня України", - наголосили в ЦПД.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе