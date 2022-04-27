РФ почала на Херсонщині агресивну інформаційно-психологічну операцію, щоб придушити спротив українців окупації, - Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



"Кілька Telegram-каналів, що здійснюють медіасупровід війни РФ проти України, почали поширювати тезу "на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей". На думку пропагандистів, це пояснюється тим, що «українці змирилися з переходом території під контроль РФ та підлаштовуються під нову реальність", - повідомляють в РНБО.



У ЦПД застерегли, що пропагандистські висновки РФ є маніпулятивними, оскільки жителів тимчасово окупованих територій агресивно залякують окупаційні війська.



Росіяни на Херсонщині погрожують фізичними розправами за участь у мітингах, ведуть обстріли мирних демонстрацій в окупованих містах і викрадають учасників проукраїнських мітингів.



"Наголошуємо: проведення подібних операцій є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях Півдня України", - наголосили в ЦПД.





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