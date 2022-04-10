РФ почне більш масштабні дії на сході України, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.



"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємося до цих їхніх дій, ми будемо відповідати, ще активніше забезпечувати Україну зброєю, будемо активнішими на міжнародній арені, будемо ще більш активнішими інформаційно", - зазначив президент.



Зеленський додав, що продовжить звертатися до парламентів і народів світу.



"Ми будемо приймати у Києві та інших українських містах наших партнерів - лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, ми будемо обґрунтовувати ще більші санкцій проти РФ, щоб була відповідальність і справедливість, як би вони не боялися визнати свої помилки, трагічні помилки, страшенні - їм доведеться, бо наша сміливість і правдивість однозначно переважають і переможуть", - підсумував він.



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