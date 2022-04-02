РФ погодилась на те, що нейтральний статус України має підтвердити референдум, - Арахамія

Про це заявив очільник української делегації на переговорах Давид Арахамія у ефірі національного телемарафону.

"Російська сторона погодилася, що це буде єдиний вихід із цієї ситуації", - сказав він.



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Відповідаючи на запитання, що буде, якщо перехід до нейтрального статусу не буде підтриманий, Арахамія сказав, що "договір тоді не матиме юридичної сили і ми або повернемося до стану війни, можливо, або повернемося до переговорів".