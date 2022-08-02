Про це інформує Європейська Правда з посиланням на російський Интерфакс.

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", – сказала Захарова.



Вона також додала, що "будь-яка дія породжує протидію" і що результатом цього може бути розрив дипвідносин.



"Логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", – заявила Захарова.

30 липня Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Пізніше подібний законопроєкт подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій

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