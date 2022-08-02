РФ погрожує розірвати дипвідносини зі США у разі визнання її державою-терористом
Офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини із Вашингтоном, якщо США визнає Росію державою-спонсором тероризму
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на російський Интерфакс.
"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", – сказала Захарова.
Вона також додала, що "будь-яка дія породжує протидію" і що результатом цього може бути розрив дипвідносин.
"Логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", – заявила Захарова.
- 30 липня Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
- Пізніше подібний законопроєкт подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій
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