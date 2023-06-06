РФ поки що перекинула до Білорусі лише носії, ядерної зброї немає, - Наєв
Росія наразі перекинула до Білорусі лише носії, проте не можна виключати, що у майбутньому вона може поставити туди і саму ядерну зброю
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Було здійснено перекидання носіїв таких засобів, а що стосується безпосередньо ядерної зброї, вони оголошували, що таке буде відбуватися. Станом на зараз перекидання немає, але це не означає, що це не може статися в найближчій перспективі", - сказав Наєв.
Він наголосив, що ЗСУ слідкують за обстановкою та ситуацією з ядерним озброєнням на території Білорусі
"Ми відмічаємо певні дії ЗС РФ, які пов'язані з питаннями щодо можливого розміщення ядерної зброї на території Білорусі, повністю володіємо цією обстановкою, вживаємо відповідних адекватних заходів щодо зниження ризиків в межах тих сил, які у нас є", - каже генерал-лейтенант.
- 25 травня Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Невдовзі після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країні.
- Пізніше Хренін заявив, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
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