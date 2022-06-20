РФ поповнила склад корабельного угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"

Про це передає Оперативне командування "Південь" у фейсбук.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК (великі десантні кораблі, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

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