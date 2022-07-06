Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

До прикладу, на думку ЗМІ Росії, "Захід усвідомлює, що Росія кінець кінцем захопить більшу частину земель України.

"На зміну заявам "Путіну не уникнути поразки" Захід поступово усвідомлює, що російська армія у підсумку візьме під контроль більшу частину української території… Такий розвиток подій може підштовхнути Китай до операції на Тайвані і тоді США разом з Японією виявляться втягнутими в серйозний конфлікт", - пишуть прокремлівські медіа.

Крім того, в міноборони РФ стверджують, нібито "у шести українських портах залишаються заблокованими 70 іноземних суден із 16 держав". Росіяни заявляють, що кораблі не можуть вийти у море "через створену офіційним Києвом загрозу обстрілу та мінну небезпеку".

Також пропутінські ЗМІ заявляють, нібито українські військові використовують на Луганщині заборонені міни ПФМ-1 "Пелюсток". Як стверджує російська преса, "в Лисичанську ЗСУ перед відступом розкидали "пелюстки" у центральних районах міста, тож місцевим жителям довелося знешкоджувати їх самотужки".