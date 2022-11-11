РФ потребує щонайменше тижня для відведення техніки на Херсонщині, - Згурець
На Херсонщині росіяни відводять техніку вісьмома понтонами, але для цього їм потрібен щонайменше тиждень
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
За його словами, зараз відведення російських військ перебуває на межі організованого відходу та паніки. Утім про паніку говорити зарано, тому що окупанти відходять у дві точки подальшого перекидання: за Херсон і в зону Нової Каховки.
"Зараз окупанти відводяться вісьмома понтонами з двох базових ділянок по берегу Дніпра. Виходимо на те, що із середнім темпом перекидання їм потрібно близько тижня, щоб, використовуючи вісім понтонів щодня, перекинути ту техніку, яка є. Але це в ідеальному варіанті. Зараз активні удари нашої артилерії будуть помітніші та потрібніші, коли почнеться скупчення техніки в цих місцях, де завантажуються понтонами. І там може бути перехід до зони паніки", - зазначив Сергій Згурець.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- 10 листопада в Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.
- 11 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відхід військ РФ із Херсона не є принизливим.
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