Про це пише видання "Верстка".

Журналісти підтвердили, що не менш як 14 дітей-сиріт з Херсона російська влада перевезла до кримського дитячого будинку "Елочка".

У 2020 році російське ЗМІ "РИА-новости" назвало цю установу "дитячим концтабором" через умови, в яких утримують дітей на тимчасово окупованому півострові.

Автори звернули увагу на фотографії сиріт, які були опубліковані на сайті "Усиновлення у Московській області". Усі 14 дітей було сфотографовано в одних і тих же інтер'єрах дитячого будинку, який перебуває під керівництвом "кримського МОЗ" та спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та ВІЛ.

Журналісти Медузи також наголосили, що, за "Робочою програмою" дитячого будинку на 2021 - 2025 роки установа повинна прищеплювати вихованцям "патріотизм та громадянськість".

Нагадаємо,12 жовтня 2022 року міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські військові вивезли українських дітей з окупованого Енергодара на тимчасово непідконтрольну територію Криму.

Центр національного спротиву також інформував, що російські окупанти масово вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви, Ростова та інших великих міст РФ. З Горлівки загарбники вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи".

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко розповів, що станом на грудень 2022 року 95 тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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